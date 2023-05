Verrassende uitschakeling Korrel in tweede ronde WK judo, Steenhuis mist finale

De 29-jarige Korrel was in de eerste ronde vrijgeloot. Hij pakte vorig jaar brons bij de wereldtitelstrijd.

Steenhuis mist finale

Guusje Steenhuis heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale in de klasse tot 78 kilogram. De 30-jarige Nederlandse was in de halve eindstrijd niet opgewassen tegen de Française Audrey Tcheumeo. Steenhuis werd met een waza-ari verslagen.

Steenhuis neemt het in de strijd om het brons op tegen de Chinese Ma Zhenzhao.

Steenhuis haalde vorig jaar wel de finale van de EK. Toen verloor ze van de Duitse Alina Böhm, die ze in Doha in de kwartfinales uitschakelde.

Catharina en Ausma verliezen in derde ronde

Simeon Catharina en Natascha Ausma zijn bij de wereldkampioenschappen in Doha gestrand in de derde ronde. Catharina verloor in de klasse tot 100 kilogram in de golden score op straffen van de Rus Arman Adamian, die uitkomt onder neutrale vlag.

Ausma moest in de klasse tot 78 kilogram buigen voor Alice Bellandi uit Italië. Guusje Steenhuis plaatste zich in dezelfde klasse overtuigend voor de derde ronde. Met ippon versloeg ze Khuslen Otgonbayar uit Mongolië. Steenhuis, die in de eerste ronde was vrijgeloot, neemt het nu op tegen de Nieuw-Zeelandse Moira de Villiers.