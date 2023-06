Ayuso imponeert in Zwitserland, weer goede uitslag Kelderman

Een grote groep met onder meer Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, Wout van Aert, Stefan Küng, Sergio Higuita en Marc Hirschi ging al er op de eerste klim vandoor. De negentien man met als best geplaatste Gorka Izagirre op dik vier minuten kregen een voorsprong van maximaal zo’n vier minuten. Eenkhoorn was bezig met een ander klassement. Hij mengde zich in de strijd om de bergtrui met Higuita. De renner van Lotto-Destiny won het gevecht van de Colombiaan.

Voor de ritzege deden ze niet mee. Neilson Powless, Rui Costa en Antonio Tiberi bleven vooraan met zijn drieën over. Daarachter ging het los op de laatste klim de Albulapass. Wederom was het de ploeg AG2R-Citroen van leider Felix Gall die hij bal opende, maar dit keer kwam de Oostenrijk niet solo weg. Wel loste hij onder anderen Remco Evenepoel, maar Wilco Kelderman en enkele andere renners gingen met hem mee. De beste van hen was Juan Ayuso. Hij reed weg bij de rest en achterhaalde het koptrio razendsnel om ze vervolgens achter te laten.

In de afdaling leverde Ayuso niks in, waarna hij uitgebreid juichend de streep over kwam. Skjelmose werd tweede en neemt de leiderstrui over. Kelderman kwam als zesde over de streep. Die plek bezet hij ook in het algemeen klassement.