KNVB komt met afspraken voor stopzetten profcompetities

In de nieuwe reglementen staat nu dat alle uitslagen worden geschrapt als de competitie nog niet halverwege is. In de eredivisie gaat het om zeventien speelronden en in de eerste divisie om negentien, voor alle teams. „In die situatie is er geen ranglijst op grond waarvan kampioenschappen worden bepaald, Europese tickets worden toegekend en vindt er geen promotie en degradatie plaats”, meldt de KNVB.

Als er wel meer dan de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld, wordt er een ranglijst opgemaakt op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld. Er vindt dan alleen promotie en/of degradatie plaats door de teams die op het moment van voortijdig stoppen al onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Ook is alleen sprake van een kampioen als het desbetreffende team op dat moment al onherroepelijk kampioen is. In het geval dat alle teams ten minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is, wie promoveert of degradeert en wie zich kwalificeert voor Europees voetbal, aldus de voetbalbond.

„Iedereen was verrast door de impact die de coronapandemie op het voetbal had. Niemand heeft eerder zo’n situatie meegemaakt. Mocht dit nog eens gebeuren, dan wil iedereen graag duidelijkheid hebben. Daarom hebben we in overleg met alle betrokken partijen deze reglementswijziging doorgevoerd. We zullen er altijd alles aan doen om de competities uit te spelen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan staat nu in elk geval vast hoe we de competities gaan afronden”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Afgelopen seizoen werd besloten de huidige ranglijst aan te houden voor het toewijzen van de Europese tickets. Kampioenen wees de KNVB niet aan en ook was er geen sprake van promotie en degradatie, tot woede van onder meer FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap.

De reglementswijzigingen zijn uitgewerkt door een werkgroep, bestaand uit onder meer twee algemeen directeuren van eredivisieclubs, twee algemeen directeuren van clubs uit de eerste divisie, de directies van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie, een spelersafgevaardigde, een trainersafgevaardigde en het bestuur betaald voetbal.

„Het is goed dat er nu vooraf duidelijkheid is. De spelregels zijn helder. Iedere club weet nu exact waar hij aan toe is voordat de competitie begint. Dat voorkomt Poolse landdagen en juridische gevechten waar vooral advocaten beter van worden”, zegt Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV.