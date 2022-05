Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Ouwejan wil mee de Bundesliga in: ’Ik ben verliefd op deze club’ Nederlandse publiekslieveling geknuffeld en gezoend na beladen promotie Schalke

Door Nick Tol

Veel emotie bij Thomas Ouwejan. Ⓒ ANP/HH

GELSENKIRCHEN - Thomas Ouwejan weet even niet wat hem overkomt. Nadat zaterdagavond het laatste fluitsignaal heeft geklonken en Schalke 04 dankzij een knotsgekke zege op St. Pauli (3-2) zeker is van zijn terugkeer naar de Bundesliga, stormen de trouwe fans van de gevallen Duitse grootmacht met duizenden tegelijk het eigen veld op. „Ik kon amper nog wegkomen”, memoreert de Nederlandse publiekslieveling rond middernacht, lachend en met een bierflesje in zijn hand. De uitblinkende vleugelverdediger doet zijn verhaal in de spelersruimte vlak bij de kleedkamers in het stadion. „Iedereen pakte me vast. Ik kreeg knuffels, werd gezoend op mijn voorhoofd en ga zo maar door.”