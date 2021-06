Italië wint met ’b-elftal’ van Wales en is groepswinnaar

Bondscoach Roberto Mancini begon de wedstrijd met acht andere spelers ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen de Zwitsers. Dat, met in het achterhoofd dat ze de koppositie in de groep alleen konden verliezen bij een nederlaag tegen Wales. Ook de nieuwe spelers zongen het Fratelli d’Italia voor eigen publiek hartstochtelijk mee.

De beste kans was na 27 minuten voor Joe Morrell, de bal ging er nét niet in. Federico Chiesa had na 29 minuten een uitgelezen mogelijkheid om de 1-0 op het scorebord, maar de inzet werd op de lijn gered.

Bondscoach Mancini Ⓒ ANP/HH

Toch kwam daar de 1-0 voor de Italianen nog voor rust. Matteo Pessina tikte in de 39e minuut - tot zijn eigen dolle vreugde - een vrije trap van Marco Verratti vanaf de zijkant binnen.

Rode kaart

Direct na rust knalde Federico Bernardeschi een vrije trap op de paal. Wales kon in de 55e minuut ook nog eens met tien man verder, nadat Ethan Ampadu vol op de enkel van Bernardeschi door ging.

Andrea Belotti maakte bijna de 2-0, maar Wales-keeper Danny Ward redde voor even de meubelen. Gareth Bale kreeg no in de 75e minuut een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar zijn volley ineens uit de lucht vloog over.

Uiteindelijk bleef Italië aandringen, maar de tweede goal bleef uit. De derde groepszege niet, waardoor Italië als glorieuze groepswinnaar de achtste finale bereikte.