Winnaar fotowedstrijd stond in 1978 op podium bij TT

Van Marle vertelt: ,,Ik was 6 jaar in 1978 toen Boet van Dulmen op het circuit van Assen bij de Formule750 finishte als beste Nederlander en die werd in Assen ook altijd gehuldigd. Voor de race was ik bij hem in de tent geweest, waar hij aan de motor sleutelde. Ik vroeg aan hem of ik bij hem op het podium mocht staan als hij zou winnen.’’

,,Nou, ik heb heel de race boven gestaan en hij werd de beste Nederlander. Ik mocht bij hem op het podium. Een half jaar later kwam er een kalender van Yamaha uit, en wie stond daar in. Je raadt het: ik stond in de kalender samen met mijn held Boet van Dulmen.’’ De legendarische Nederlandse coureur overleed in september vorig jaar, maar blijft Van Marle, die nationaal en internationaal races bezoekt, altijd bij.

2e plaats - Liefde tussen Rossi en Marquez

,,Liefde voor de motorsport overwint alles”

Henk Mannes (69) is met zijn inzending tweede geworden. Hij schrijft bij het verhaal van zijn foto: ,,Liefde voor de motorsport overwint alles. Twee grote rivalen uit een zeer recent verleden Rossi – Marquez slapen (denk ik) op één kussen.’’

3e plaats - Normandië

Een fraaie plaat uit een museum in Normandië

Michel Coenders maakte deze fraaie plaat in een van de oorlogsmusea in het Franse Normandië. De liefde voor motoren bij Coenders zit diep en door de geschiedenis heen heeft elke motor zijn eigen avonturen gehad.

4e plaats - Extreem hoge snelheid

De hoge snelheid vastgelegd op de gevoelige plaat

Niels Hoogenboom (44) heeft twee grote passies en dat zijn motorsport en fotograferen. Tijdens het WK Superbike in april 2019 maakte hij deze fantastische foto in de laatste zonnestralen van die dag voordat er nog een sneeuwstorm losbarstte. ,,Mooi om de extreem hoge snelheid zo vast te leggen’’, zegt Niels.

5e plaats - Het is weer die tijd van het jaar...

Het TT-virus breekt weer uit...

Sharon Schuttevaar uit Hellendoorn is een vaste bezoeker op de tribunes van het circuit in Assen. ,, Het is weer die tijd van het jaar... het TT-virus breekt nu al uit bij ons thuis. Elk jaar ga ik samen met mijn pa naar de TT. Ons jaarlijkse uitje, dat ik hem altijd cadeau doe voor vaderdag. De energie neemt toe en onze ogen beginnen al te stralen bij de gedachte aan komend weekend. Ik hoor je denken, dat is anders niet te zien aan je foto door die grote zonnebril. Maar in de reflectie zie je mijn familie op de plek waar we al veel herinneringen hebben. De zon straalt, en wij ook.’’

6e plaats - Vonken op het asfalt

De vonken spatten er vanaf

Patrick van Driel fotografeert van harte mee tijdens de TT. Bij de Superbikes maakte hij dit voorjaar een prachtige plaat van een enorme schuiver van twee coureurs. De vonken vliegen over het asfalt.

7e plaats - In het gras is het goed toeven

Een lekker plekje in het gras

Ruud Zijerveld uit De Kwakel bezoekt al jaren grote wedstrijden. Bij de TT van de Isle of Man had hij oog voor de ware raceliefhebbers, die een dagje in het gras kruipen om alles te volgen.

8e plaats - Jonge oren goed beschermd!

Al jong gegrepen door de TT

Tjitske Dreyer uit Garyp neemt haar dochter en zoon mee naar de TT en als 3-jarige werd het racespektakel dus al aangeboden bij haar dochter. Mooi plaatje en goed de oren beschermd!

9e plaats - Van vader op dochters

Van generatie op generatie

Max Berkelder is van het tijdperk ‘Jumping’ Jack Middelburg, Barry Sheene en Wil Hartog. Zijn dochters nam hij later ook mee naar de circuits en die werden bijna net zulke grote fans.

10e plaats - Door weer en wind

Het leven van een TT-fan gaat niet altijd over rozen

Jamie de Haan (21) weet dat je bij de TT ook een beetje geluk moet hebben met het weer. In Assen gaat het in de zomer vaak goed, maar als het regent zijn dit de plaatjes voor de fanatiekelingen in het gras.