Slecht signaal richting EK: Liverpool twijfelt over CL-inschrijving Virgil van Dijk

Die kans is dusdanig groot dat Liverpool overweegt de centrale verdediger niet meer in te schrijven voor de knock-outfase van de Champions League. „Als er ruimte is zetten we hem op de spelerslijst”, zei de Duitser tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Erg overtuigd van zijn rentree is Klopp echter allerminst. „Het is heel onwaarschijnlijk, maar we sluiten het ook niet helemaal uit. Daarom zetten we hem er wellicht bij. Er gebeuren soms wonderen, maar tot nu toe heeft nog niemand van de medische staf me verteld dat hij nog speelt.”

Dat Liverpool hem niet terugverwacht in de Champions League is nog maar eens een slecht signaal voor het Nederlands elftal. De finale - die ’The Reds’ in de voorbije jaren liefst twee keer haalden - vindt plaats op 29 mei. Dat is slechts vijftien dagen voordat Oranje het EK aftrapt tegen Oekraïne. Het is maar zeer de vraag of die twee weken extra hem gaan helpen tijdig fit te zijn.