Van Gerwen al na één wedstrijd klaar tijdens Premier League in Londen

Bully Boy schoot uit de startblokken en kwam al snel op een 3-0 voorsprong. De Nederlander moest dus in de achtervolging, maar dat ging zeer moeizaam. Smith was bij een stand van 5-2 nog maar één leg verwijderd van de overwinning, maar juist op dat moment zakte zijn spel als een kaartenhuis in elkaar. Van Gerwen profiteerde, richtte zich op en trok de stand gelijk: 5-5.

In de beslissende leg had de Engelsman het voordeel dat hij mocht beginnen. Smith kreeg twee kansen op dubbel zestien om de wedstrijd te beslissen, maar miste. Dat gaf de Nederlander hoop. Van Gerwen kreeg drie matchdarts, maar tot zijn eigen afgrijzen faalde hij ook. Smith sloeg daarna wél toe: 6-5.

’Halfbakken’

De Nederlander was na afloop duidelijk. Deze nederlaag had hij compleet aan zichzelf te danken, vond hij. „Halfbakken, nonchalant, niet vol geconcentreerd. Dat mag niet, dat weet ik ook wel, maar dit roept het format over zichzelf af”, aldus Van Gerwen voor de camera van ViaPlay.

„Ik was al door, hij was al zo goed als uitgeschakeld dus hij ging flierefluitend de wedstrijd in. Hij begon daardoor heel makkelijk, maar dat kon hij ook niet volhouden. Hij liet steken vallen en als je dan niet toeslaat, kan je dat alleen jezelf kwalijk nemen. Ik wil altijd winnen, maar het zat er niet in.”

Grote gevolgen heeft de nederlaag voor Van Gerwen niet. Mighty Mike plaatste zich vorige week al voor de finaleavond in Berlijn.

Wade

James Wade maakte donderdagavond zijn rentree in de Premier League. De Engelsman was vorige week niet van de partij, nadat hij het weekeinde daarvoor last kreeg van hartritmestoornissen en werd opgenomen in het ziekenhuis. De 39-jarige darter is gelukkig weer fit genoeg om aan de oche te verschijnen. Maar ook zijn avond kwam snel ten einde. Hij moest zijn meerdere erkennen in Peter Wright: 3-6.

Berlijn

Volgende week trekt de rondreizende competitie voor de laatste reguliere speelronde naar Newcastle. Maandagavond 13 juni strijden de vier beste spelers tijdens de finaleavond in Berlijn om de prestigieuze titel. De winnaar van de Premier League mag een slordige 323.000 euro bijschrijven.