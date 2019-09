Koeman waarschuwt Oranje voor problemen in Estland

„We moeten even goed kijken wie we kunnen gebruiken om Estland te bespelen”, zei hij zondagmiddag op de persconferentie. „Misschien moeten we ook wat frisheid in de ploeg brengen. Maandagochtend trainen we nog even. Daarna beslis ik.”

Estland wacht na vier duels in het kwalificatietoernooi nog op het eerste punt. „We zullen heel veel op hun helft spelen”, verwacht Koeman. „We willen tussen hun linies spelen en we moeten diepte in ons spel hebben. Ik ben ook wel benieuwd hoe onze ploeg zich houdt tegen een op een papier mindere tegenstander. We hebben de laatste jaren vooral tegen heel sterke ploegen gespeeld.”

Estland opende het Lilleküla-stadion van Tallinn in 2001 met een nederlaag (2-4) tegen Oranje. Het gelijkspel van zes jaar geleden voor eigen publiek tegen het Nederlands elftal (2-2) is misschien wel het beste resultaat in de geschiedenis van het stadion. „Als we niet de juiste concentratie en instelling hebben, dan kunnen we hier weer in de problemen komen”, waarschuwde Koeman.

„We hebben genoten van de zege van vrijdag op Duitsland”, zei Koeman. „Maar die overwinning telt nu niet meer. We moeten naar een team toe dat ongeacht het niveau van de tegenstander zijn eigen ding doet. De naam van de tegenstander mag niet meer van belang zijn. Ook daar moeten we stappen in maken.”