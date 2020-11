Michael van Gerwen toont zijn klasse en heeft titel bijna te pakken

Er ontspon zich in de Ricoh Arena een spannende strijd, waarbij de gemiddelde scores aanvankelijk op ruim 100 punten per drie pijlen lagen. Price kwam net iets beter uit de startblokken en nam een 3-0 voorsprong. Maar lang kon de 35-jarige Welshman niet genieten van die marge, want Van Gerwen kwam als snel langszij (3-3). Zo stapten beide wereldtoppers met een 5-5 tussenstand de tweede pauze binnen.

Price leek in het ’derde blok’ een belangrijke stap richting de overwinning te zetten. Maar de nummer 3 van de wereld miste bij een 8-6 voorsprong twee kansen om zelfs een gat van drie legs verschil te slaan. Zo bleef Van Gerwen in de wedstrijd. In de beslissende fase nam de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen vervolgens het heft in handen. Hij wist de triples weer makkelijker te vinden en was scherp bij het finishen. Met vier opeenvolgende gewonnen legs trok hij de belangrijke zege over de streep. Zijn eindgemiddelde kwam uit op 98,52.

Indrukwekkend optreden Van Gerwen

Eerder op de dag rekende Van Gerwen op indrukwekkende wijze af met landgenoot Dirk van Duijvenbode. De titelverdediger zegevierde met 10-6 in legs. Van Gerwen was in de openingsfase toen nog wel slordig op de dubbels. Zo verzilverde hij slechts één van de tien verkregen kansen. Mede daardoor stond hij na de eerste vijf legs met 2-3 achter. Van Gerwen raakte echter niet in de war en ging naar de pauzes door met hoge scores gooien. Doordat de nummer één van de wereld ook beter ging finishen, boog hij de achterstand snel om in een 5-3 voorsprong.

Michael van Gerwen versloeg in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode. Ⓒ PDC

Bijna won Van Gerwen in de tweede sessie alle legs. Maar de 31-jarige Brabantse topdarter wist in leg 10 de overgebleven 90 punten net niet van het bord te poetsen. Hij miste dubbel 18. Van Duijvenbode greep daarna zijn kans en beperkte daardoor de schade tot een 6-4 achterstand. In het slotstuk gaf Van Gerwen zijn landgenoot geen kans meer. Met een gemiddelde van 110,01 legde hij Van Duijvenbode, die overigens prima (103,26) speelde, over de knie. De laatste finish van 148 was alleszeggend. „Ik heb een fantastische wedstrijd gespeeld”, reageerde de winnaar na afloop.

King tegenstander in finale

Mervyn King is de verrassende andere finalist. De ervaren Brit versloeg bij de laatste vier regerend wereldkampioen Peter Wright. King hoefde niet eens zijn beste spel uit de kast te halen, want Wright zakte volledig door het ijs. De excentrieke Schot noteerde een belabberd gemiddelde van 84,1. King kwam tot een score van 92,45, ruimschoots voldoende voor een 11-4 zege.

De finale wordt later op zondagavond afgewerkt. Voor de winnaar van de Players Championship Finals ligt een cheque van 100.000 Britse ponden klaar.