Michael van Gerwen toont zijn klasse en kent geen genade met Dirk van Duijvenbode

Van Gerwen was in de openingsfase nog slordig op de dubbels. Zo verzilverde hij slechts één van de tien verkregen kansen. Mede daardoor stond hij na de eerste vijf legs met 2-3 achter. Van Gerwen raakte echter niet in de war en ging naar de pauzes door met hoge scores gooien. Doordat de nummer één van de wereld ook beter ging finishes, boog hij de achterstand snel om in een 5-3 voorsprong.

Bijna won Van Gerwen in de tweede sessie alle legs. Maar de 31-jarige Brabantse topdarter wist in leg 10 de overgebleven 90 punten net niet van het bord te poetsen. Hij miste dubbel 18. Van Duijvenbode greep daarna zijn kans en beperkte daardoor de schade tot een 6-4 achterstand.

In het slotstuk gaf Van Gerwen zijn landgenoot geen kans meer. Met een gemiddelde van 110,01 legde hij Van Duijvenbode, die overigens prima (103,26) speelde, over de knie. De laatste finish van 148 was alleszeggend. „Ik heb een fantastische wedstrijd gespeeld”, reageerde Van Gerwen na afloop. „Dit is de route om meer te bereiken. Je moet in jezelf geloven.”

In de halve eindstrijd wacht zondagavond Gerwyn Price als tegenstander. De Welshman versloeg bij de laatste acht Joe Cullen met de grootste moeite. Wright won met 10-9 in legs. Aan de andere kant strijdt regerend wereldkampioen Peter Wright met Mervyn King om een plek in de finale.