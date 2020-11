Michael van Gerwen toont zijn klasse in thriller en pakt eindelijk weer grote titel

De laatste weken was bij Van Gerwen al een stijgende lijn zichtbaar. Zo deed hij zichzelf vorige week nog tekort bij de Grand Slam of Darts. Daar verloor de 31-jarige Vlijmenaar in de kwartfinales onnodig van Simon Whitlock, mede doordat hij acht wedstrijdpijlen om zeep hielp. Van Gerwen was doodziek van die nederlaag, maar herpakte zich de afgelopen dagen in Coventry op sublieme wijze.

IJzersterke finishes Van Gerwen

Via overwinningen op achtereenvolgens Darius Labanauskas, Jonny Clayton, Jeffrey de Zwaan, Dirk van Duijvenbode en Gerwyn Price meldde hij zich zondagavond laat in de eindstrijd. Tegen King kwam Van Gerwen met 1-3 achter, maar daarna stelde hij orde op zaken. Scorend was hij vele malen beter dan de ervaren Brit. Het verschil was na tien legs zo’n vijftien punten per drie pijlen (105 om 90). Dat resulteerde in een 6-4 tussenstand in het voordeel van Van Gerwen, die King met finishes van 146 en 160 veel pijn deed.

Van Gerwen bleef in het vervolg uitermate sterk finishen, getuige ook de 120 die hij met drie pijlen wegpoetste om op een 7-5 voorsprong te komen. Toch kreeg de nummer één van de wereld zijn opponent maar moeilijk van zich afgeschud, waardoor er na veertien legs gewoon 7-7 op het scorebord stond. Toch stapte Van Gerwen met een minieme voorsprong (8-7) de laatste pauze binnen. In de laatste sessie pakte Van Gerwen dankzij een 135-finish direct de beurt van King af. Maar King antwoordde onmiddellijk met een re-break via een 126-finish.

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Ontlading bij Van Gerwen

Zo bleef het zondagavond laat in de lege Ricoh Arena tot de laatste pijlen adembenemend spannend. Van Gerwen hield uiteindelijk het hoofd koel in de allesbeslissende 21e leg. Zo trok Van Gerwen de overwinning ternauwernood met 11-10 in legs naar zich toe. Het eindgemiddelde van 104,98 was als vanouds. De ontlading was na afloop dan ook groot bij Van Gerwen, iets waar King zich overigens zichtbaar aan stoorde. Dat laatste kon de Nederlander gestolen worden. Met tranen van geluk in zijn ogen nam hij de beker in ontvangst.

Indrukwekkend optreden Van Gerwen

Van Gerwen tikte eerder op zondagmiddag zijn beste niveau aan. In de partij met Van Duijvenbode noteerde hij een gemiddelde van 110,01 en daarmee zette hij zijn landgenoot in een hoogstaande partij met 10-6 in legs aan de kant. Zijn afsluitende finish van 148 was toen al alleszeggend.

Michael van Gerwen versloeg in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode. Ⓒ PDC

In de halve finale ontspon zich in de Ricoh Arena een spannende strijd met Price. Zijn rivaal uit Wales leek even dicht bij een overwinning, maar de nummer 3 van de wereld miste bij een 8-6 voorsprong twee kansen om zelfs een gat van drie legs verschil te slaan. Zo bleef Van Gerwen in de wedstrijd. In de beslissende fase nam de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen vervolgens het heft in handen. Hij wist de triples weer makkelijker te vinden en was scherp bij het finishen. Met vier opeenvolgende gewonnen legs trok hij de belangrijke zege over de streep. Zijn eindgemiddelde kwam uit op 98,52.

Hoofdprijs van 100.000 Britse ponden

In de eindstrijd liet Van Gerwen de hoofdprijs van 100.000 Britse ponden niet meer uit zijn handen glippen. Na de UK Open-winst in maart van dit jaar sleepte hij zo de tweede majortitel van 2020 in de wacht. In totaal heeft hij er nu al 44 (!) gewonnen. Van Gerwen kan in elk geval vol vertrouwen toewerken naar het aanstaande WK darts, dat op 15 december in Londen begint. Daar hoopt hij zijn vierde wereldtitel bij te schrijven.