Van Gaal heeft zich ontwikkeld tot liefhebber van keeperstombola

WK voetbal

Laatste rampweek Ajax doet Timber das om: De Ligt start tegen Senegal

Louis van Gaal komt met nóg een grote verrassing in zijn opstelling vanavond tegen Senegal. Matthijs de Ligt (23) heeft zich op de valreep in de basis van Oranje geknokt. De verdediger van Bayern München, die in het allesbeslissende kwalificatieduel met Noorwegen een foutloze wedstrijd speelde, verv...