Gareth Bale gebruikt mondkapje als slaapmasker op bank Real Madrid

Het huwelijk tussen Bale en Real Madrid is geen gelukkige, alhoewel de vleugelaanvaller prima statistieken in Madrileense dienst kan overleggen. Toch is hij voornamelijk bankzitter onder hoofdcoach Zidane.

Dit tot ongenoegen van Bale, zo bleek ook vrijdagavond. Het verplichte mondkapje op de bank besloot Bale te gebruiken als slaapmasker, zodat hij even een dutje kon doen op de bank.

Ook tegen Alaves mocht hij 90 minuten op de bank zitten. Toen Zidane zijn vijfde wissel bracht en dat niet Bale bleek te zijn, toverde de Welshman een grote cynische glimlach tevoorschijn.

In november 2019 poseerde hij in een dolle bui - nadat Bale zich met zijn land had geplaatst voor het EK voetbal - voor een foto met een vlag waarop stond te lezen: Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.

Of dat in goede aarde viel bij zijn werkgever was nog maar de vraag. Bale krijgt toch vaak het verwijt uit Spanje dat de Welshman liever golf speelt dan dat hij voetbalt bij de Koninklijke.

