’Deelname Badr Hari aan Olympische Spelen uitgesloten’

„Ik gun Badr een optreden in Ahoy van harte, maar daardoor is zijn olympische deelname uitgesloten”, bevestigt Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond. „Het laatste olympisch kwalificatietoernooi is medio mei in Parijs. Dit valt niet te combineren met de voorbereiding op zijn kickboksgevecht in juni. Om succesvol op het OKT en op de Spelen te kunnen zijn, moet je een bepaalde periode specifiek met het boksen bezig zijn.”

Glory maakt de tegenstander van Hari volgende week bekend. Zeker is al wel dat hij niet nu alweer tegenover Rico Verhoeven staat. Op 21 december gaf Hari voor de tweede keer op rij geblesseerd op in een duel met The King of Kickboxing. Zijn trainer Mike Passenier liet begin deze maand al weten dat de geboren Amsterdammer in de eindfase van zijn herstel (enkelblessure) zit. Het kamp-Hari hoopt medio 2021 op een derde clash met Verhoeven.