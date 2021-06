FC Twente mikt op Robin Pröpper

Voor die laatste positie is FC Twente in gesprek met Jody Lukoki. De oud-Ajacied speelde afgelopen seizoen voor het Turkse Yeni Malatyaspor en kwam daarvoor vijf seizoenen uit voor het Bulgaarse Ludogorets Razgrad. Jans werkte eerder bij PEC Zwolle samen met Lukoki.

Voor de positie centraal achterin heeft technisch directeur Jan Streuer van FC Twente zich bij Heracles Almelo gemeld voor Robin Pröpper. De geroutineerde verdediger, de broer van de bij PSV teruggekeerde Davy Pröpper, is transfervrij en in feite zou FC Twente zich niet hoeven te melden. ,,Maar omdat wij een goede relatie hebben met Heracles hebben we het toch even kenbaar gemaakt”, aldus Streuer.

Spits Ugalde

FC Twente trok vrijdag voor de spitspositie al de Costaricaan Manfred Ugalde aan. De landgenoot van FC Twente-legende Bryan Ruiz wordt gehuurd van Manchester City en ontbrak nog op de eerste training in Hengelo. Naast het 19-jarige talent wil FC Twente nog een spits van naam aantrekken. Daarvoor viel eerder de naam van Klaas-Jan Huntelaar, maar omdat er op korte termijn van Huntelaar geen duidelijkheid te verwachten valt, richt FC Twente zich op andere opties. Een van de namen op het lijstje is ex-PSV-spits Jürgen Locadia.

Voor de nummertienpositie is Jurgen Ekkelenkamp van Ajax al sinds vorig jaar zomer de droomkandidaat, maar omdat ook zijn komst lastig realiseerbaar lijkt, wil FC Twente ook voor deze positie doorschakelen naar andere spelers.

Met het opnieuw huren van Luka Ilic van Manchester City heeft de club uit Enschede zich sowieso al verzekerd van één creatieve middenvelder. Eerder wist FC Twente al Kik Pierie voor een tweede seizoen te huren van Ajax. Graag hadden de Enschedeërs ook rechtsback Tyronne Ebuehi opnieuw gehuurd, maar dat bleek niet haalbaar. De Nigeriaanse international wordt dit seizoen door Benfica verhuurd aan Venezia, dat gepromoveerd is naar het hoogste niveau in Italië.