Wimbledon verliest nog voor start titelverdediger Simona Halep

„Het is met grote bedroefdheid dat ik me terugtrek van Wimbledon, omdat ik nog niet helemaal hersteld ben van mijn kuitblessure”, aldus de 29-jarige tennisster. Halep raakte half mei op gravel in Rome geblesseerd in haar partij tegen de Duitse Angelique Kerber en kwam sindsdien niet meer in actie. De nummer 3 van de wereld miste eerder al Roland Garros.

„Ik heb alles gegeven om op Wimbledon te kunnen spelen. Ik had zoveel speciale herinneringen aan twee jaar geleden en voelde me opgewonden en vereerd om deze prachtige banen op te stappen als titelverdedigster”, aldus de Roemeense. „Maar helaas werkt mijn lichaam niet mee en moet ik dat gevoel voor volgend jaar bewaren.”

Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar op het gras in Londen, begint maandag. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus. Halep trainde afgelopen week nog wel in het Duitse Bad Homburg en deze week ook in Londen op de banen van Wimbledon, maar ze moest zich voor beide toernooi afmelden.

Ook de Japanse nummer 2 van de wereld, Naomi Osaka, komt niet in actie op het ’heilige’ gras in de Engelse hoofdstad. Osaka heeft een rustperiode genomen na alle commotie rond haar persboycot op Roland Garros. Ze trok zich in Parijs zelf terug uit het toernooi. De Belarussische Aryna Sabalenka is door het afzeggen van Osaka en Halep de nummer 2 van de plaatsingslijst achter Ashleigh Barty, de Australische aanvoerster van de wereldranglijst.