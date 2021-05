Wesley Sneijder en Hedwiges Maduro in gewetensnood door Spaanse titelstrijd

Premium Financieel

Column: Ajax met rijkdom te klein voor Europese tafellaken

Ajax is kampioen van Nederland geworden en ik gun het de club van harte. Ajax speelt aantrekkelijk voetbal en de Europese wedstrijden van de Amsterdammers heb ik dit seizoen weer met veel plezier bekeken. Maar er klopt toch iets niet in de concurrentieverhoudingen als een club voor de 35e keer in de...