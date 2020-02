Jürgen Klopp negeert kritiek op opstellen jeugdelftal

Jürgen Klopp Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het is wat ongewoon, maar ook de Engelse Premier League heeft dit seizoen een winterstop. Niet zoals in Nederland ten tijde van de feestdagen, maar van 8 tot 22 februari. Om de zendgemachtigden niet teleur te stellen, heeft de Engelse voetbalbond FA één speeldag in tweeën gesplitst. Komend weekend komen er acht teams in actie, een week later is het de beurt aan de andere twaalf clubs.