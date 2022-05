Dubbel gevoel bij Verstappen: ’Niet makkelijk, maar verrast dat ik nog zo competitief was’

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Desalniettemin was de regerend wereldkampioen redelijk tevreden met zijn derde plek, achter polesitter Charles Leclerc en diens Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. „Vrijdag heb ik door alle problemen maar een paar rondjes gereden, dus het ging er vandaag ook om de auto te leren kennen en de goede balans te vinden. Dat is hier niet makkelijk, dus ik was verrast dat ik nog zo competitief was in de kwalificatie. Dat hebben we goed gedaan, als je ziet waar we vandaan komen. Maar we moeten ook proberen om het onszelf minder moeilijk te maken. De auto voelt goed aan, dus ik denk dat we een goede kans maken tijdens de race.”

Verstappen is benieuwd hoe de banden zich houden tijdens de Grand Prix zondag (start 21.30 uur Nederlandse tijd), als het mogelijk nog warmer wordt dan zaterdag. Daarnaast is het asfalt op sommige gedeelten, buiten de race-lijn, aardig glad.

Leclerc was opgetogen met zijn pole position. „In Imola maakte ik twee weken geleden een fout, dus ik ben blij dat ik hier nu op pole sta. Hopelijk kunnen we de boel morgen afmaken. Red Bull is snel op het rechte stuk, wij in de bochten. Het wordt een spannend gevecht.”