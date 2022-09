Van Gaal en Koeman op 9 oktober niet bij EK-loting

Premium Voetbal

Rep na heldenrol snel terug op aarde: ’De zaterdag erop speelde ik weer in het tweede’

Ajax won vijftig jaar geleden zijn eerste Wereldbeker, door in de return in het Olympisch Stadion het Argentijnse Independiente te verslaan. Het werd 3-0 tegen de winnaar van de Copa Libertadores, na de eerdere 1-1 in Argentinië. Johnny Rep (70) was er niet alleen bij, hij maakte ook nog de laatste ...