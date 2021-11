Lewis Hamilton gaat voor GP voetbal kijken bij ’broeder van een andere moeder’

„Ik heb vaak contact met Neymar, we hebben zelfs eerder vandaag nog gepraat”, zei Hamilton op een bijeenkomst van Petronas, sponsor van het Mercedes-team. „Ik weet dat hij gaat spelen. Ik wil er heel graag heen en de wedstrijd kijken.” Hamilton noemde Neymar, de duurste voetballer ter wereld, eerder al eens „mijn broer van een andere moeder.”

De 36-jarige Brit vloog begin deze week van Mexico-Stad naar São Paulo, waar zondag op het circuit van Interlagos de negentiende race van dit seizoen wordt verreden. Hamilton heeft in het WK-klassement 19 punten achterstand op Max Verstappen, die zondag de GP van Mexico domineerde.

De coureurs hebben donderdag in São Paulo alleen wat mediaverplichtingen. Hamilton is van plan om daarna naar het stadion van Corinthians te gaan, om onder anderen Neymar en Ajax-aanvaller Antony aan het werk te zien. De aftrap is om 21.30 uur lokale tijd. Vrijdag begint het GP-weekeinde met de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag. Na Brazilië staan nog grands prix in Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi op de kalender.