Opmerkelijke uitspraak PSV-trainer Roger Schmidt

,,Natuurlijk zorgt dat gelijke spel in Friesland voor de nodige frustraties, want we wilden er een perfecte week van maken”, aldus Schmidt. ,,We deden het niet goed in de afwerking. Dat neemt niet weg dat we de laatste week een goed niveau halen, dat er veel beweging zit in de ploeg en dat we vaak voor de goede oplossingen kiezen. Daar ben ik heel tevreden mee.”

Gold Heerenveen als angstgegner, zaterdag ontmoet PSV met FC Utrecht een tegenstander waarvan het thuis al 26 keer op rij won. Philipp Max, Noni Madueke, Jordan Teze en Cody Gakpo zijn terug van blessures en trainden de hele week weer mee. Het is alleen de vraag of Max alweer bij de wedstrijdselectie zit. ,,Die voelt zich na zijn absentie door corona nog niet sterk genoeg”, zei Schmidt. ,,Het is toch lastig in te schatten hoe spelers daarvan terugkeren. Dat heeft het vorige seizoen ons wel geleerd, toen we met veel coronagevallen te maken hadden.”

Serie van zes duels

Met FC Utrecht begint PSV aan een serie van zes wedstrijden voor de winterstop. Schmidt liet al doorschemeren dat het weer wikken en wegen wordt wie hij gaat opstellen en hoeveel speeltijd een speler krijgt. ,,We hebben iedereen nodig in die belangrijke weken”, aldus Schmidt. PSV kan donderdag in San Sebastiaan het verblijf in de Europa League verlengen. Daarna speelt de ploeg in de competitie uit tegen NEC en RKC Waalwijk en thuis tegen Go Ahead. Tussendoor staat nog in eigen stadion het bekerduel met Fortuna Sittard op het programma.

Schmidt liet doorschemeren dat hij weinig zal veranderen. In zijn ogen hebben de spelers die de laatste weken een basisplaats hadden een andere status gekregen. Het zou wel bij zijn aanpak passen als Gakpo, Madueke en Teze geleidelijk steeds meer speeltijd krijgen.

Van nog absente spelers trainde Maxi Romero alweer op het veld. Ryan Thomas en Eran Zahavi keren pas in het nieuwe jaar terug. Besloten is dat de Israeliër geen ingreep aan zijn knie zal ondergaan, maar geleidelijk op gaat trainer. Hoe lang zijn herstel gaat duren kon Schmidt niet aangeven.