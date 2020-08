Opluchting Lasse Schöne bij Genoa

Lasse Schöne, twee weken geleden in actie. Ⓒ ANP.HH

Lecce is als derde gedegradeerd uit de hoogste voetbalklasse van Italië, de Serie A. De club verloor op de slotdag op eigen veld van Parma (4-3). Lecce had Genoa nog kunnen inhalen, dat met een punt meer aan de laatste speeldag was begonnen. Genoa zelf won echter van Hellas Verona, 3-0.