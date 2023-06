Premium Het beste van De Telegraaf

Anne van Dam bezorgt mannen deuk in zelfvertrouwen: ’Lekker binnenharken’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Links en rechts zorgt Anne van Dam voor open monden bij de mannen die haar nog nooit hadden zien spelen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Anne van Dam bezorgde met haar imposante optreden in Zweden veel mannen een flinke deuk in het zelfvertrouwen. Onder anderen bij de Schot Marc Warren die zaterdag met de Arnhemse golfster speelde en met het schaamrood op de kaken het clubhuis in liep. „Ik speelde die dag negen onder par en hij level. Hij zei: ’Ik voel me echt superklote nu’. Daarna vertelde hij me dat hij enorm onder de indruk was van mijn spel”, glom Van Dam een dag later nog na.