Red Bull draait rollen om, Max Verstappen vrijdag in actie

Teamgenoot Sergio Pérez zal donderdag de hele dag in actie komen op het Bahrain International Circuit, zo is de bedoeling bij Red Bull Racing. Verstappen komt de hele vrijdag in actie. Tijdens de eerste drie testdagen in Barcelona was het andersom. Beide coureurs zijn vervolgens op zaterdag allebei een dagdeel actief.

Het Formule 1-seizoen begint een week later, ook in Bahrein, waar op 20 maart de eerste Grand Prix wordt verreden. Duidelijk is dat topteams als Red Bull en ook Mercedes een groot pakket aan updates meenemen voor de gloednieuwe auto’s. Ferrari maakte tijdens de testdagen in Barcelona de meeste kilometers, gevolgd door Mercedes, McLaren en Red Bull.

Groot verschil in vergelijking met die Spaanse testdagen is dat Haas afscheid heeft genomen van de Russische coureur Nikita Mazepin. Reserve- en testcoureur Pietro Fittipaldi zal hem vervangen in Bahrein. Of de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson ook de definitieve vervanger van Mazepin wordt, is nog de vraag. Mogelijk kiest Haas voor de meer ervaren Antonio Giovinazzi.