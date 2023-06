Nyck de Vries ’beetje teleurgesteld’ na kwalificatie

De Vries versloeg zijn teamgenoot Yuki Tsunoda (vijftiende), wiens normaal gesproken elfde tijd werd afgenomen vanwege track limits.

Voor De Vries had er meer ingezeten, maar na twee spins in Q1 was hij door zijn verse soft-banden heen en kon hij in de sessie erna dus alleen op gebruikt rubber rijden. „Ik ben niet tevreden en een beetje teleurgesteld”, aldus De Vries. „Door die twee spins aan het einde van bocht 11 had ik geen uitzicht meer op een betere startplek. Ik zeg niet dat we Q3 hadden gehaald, maar met een goede ronde was dat zeker niet onmogelijk geweest.”

De Vries snapte in de auto niet waarom het voor hem twee keer misging in die elfde bocht. „Het was daar helemaal droog, maar op één gedeelte van de baan was het blijkbaar vochtig. Maar dat was niet te zien, echt onzichtbaar. Vandaar dat ik vol aan het pushen was. Mijn derde rondje deed ik het daar een stuk rustiger aan. Het is lastig in te schatten wat zondag tijdens de race mogelijk is en of het gaat regenen. Ook zal iedereen flink te maken hebben met bandenslijtage.”