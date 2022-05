AZ’ers Wijndal en Pavlidis ondersteboven van de dood van Mino Raiola

Voetbal

Real Madrid viert kampioenschap na klinkende zege, Atlético onderuit in Bilbao

Voor de 35e keer in de clubgeschiedenis heeft Real Madrid de Spaanse landstitel veroverd. Na de 4-0 zege op Espanyol is de ploeg van Carlo Ancelotti niet meer te achterhalen door de concurrentie. De Italiaan is de eerste manager die in alle vijf de grote competities kampioen is geworden als trainer....