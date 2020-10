Barkley schiet stuntend Aston Villa in blessuretijd langs Leicester

Aston Villa staat op de ranglijst tweede met twaalf punten. Leicester City is de nummer 4 met negen punten. Everton leidt met dertien punten uit vijf duels.

Oud-Ajacied Anwar El Ghazi bleef bij Aston Villa op de bank. De club uit Birmingham is de enige ploeg in de Premier League die nog zonder puntenverlies is.

Spanje: Real Sociedad wint van Real Betis in gevecht om eerste plaats

Real Sociedad is de nieuwe koploper in La Liga. De ploeg uit San Sebastian won in een gevecht om de eerste plaats met 3-0 van Real Betis. In Sevilla kwamen Portu, Mikel Oyarzabal (strafschop) en Adnan Januzaj tot scoren.

Real Sociedad, tegenstander van AZ in de groepsfase van de Europa League, staat nu met elf punten bovenaan. Villarreal, dat met 2-1 won van Valencia, heeft ook elf punten, maar een minder doelsaldo. Real Betis bleef hangen op de zevende plek met negen punten.

Frankrijk: Botman met Lille alleen aan kop

In de Franse competitie is Lille alleen aan kop gekomen. De ploeg van verdediger Sven Botman won op eigen veld met 4-0 van RC Lens. Lille profiteerde van het puntenverlies van medekoploper Stade Rennes vrijdag bij hekkensluiter Dijon. De club van trainer Christophe Galtier staat nu twee punten los van Stade Rennes en landskampioen Paris Saint-Germain, dat vrijdag met 4-0 won bij Nimes.

Voor Lille kwamen Burak Yilmaz, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné en Yusuf Yazici tot scoren. Botman speelde de gehele wedstrijd. Lens beëindigde het duel met negen man door rode kaarten voor Jonathan Gradit en Clément Michelin.

België: Charleroi verspeelt koppositie door tweede nederlaag op rij

Charleroi is niet langer koploper in de Belgische Pro League. De ploeg van trainer Karim Belhocine verloor met 2-1 bij Racing Genk. De Deen Joakim Mæhle maakte in de 63e minuut het winnende doelpunt voor de thuisclub. Voor Charleroi was het de tweede nederlaag op rij in de competitie. Eerder was Standard Luik met 1-2 te sterk.

Charleroi bleef op negentien punten staan, evenveel als titelhouder Club Brugge, dat een beter doelsaldo heeft. De landskampioen speelde zaterdag gelijk (1-1) bij Standard Luik.

Anderlecht verspeelde in eigen stadion tegen OH Leuven een 2-0 voorsprong. Mathieu Maertens maakte in de 84e minuut gelijk: 2-2. Bij Anderlecht moest Michel Vlap diep in de extra tijd nog invallen, Derrick Luckassen bleef op de bank. Anderlecht staat op de negende plek, OH Leuven bezet de zevende plaats.

