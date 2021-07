Kiran Badloe heeft olympisch goud officieel binnen

De Fransman Thomas Goyard pakte het zilver. Door tal van diskwalificaties kon de Chinees Bi Kun het brons meenemen.

Badloe was voorafgaand aan de medalrace eigenlijk al zeker van zijn olympische titel. In de baai van het altijd onvoorspelbare Enoshima hoefde hij zaterdag alleen maar de finish te halen om zijn mentor Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen in zijn klasse. Een droomscenario.

„Ik kreeg gelijk heel veel felicitaties, maar toch ook wel berichtjes met: houd je koppie erbij”, vertelde de debutant op de Zomerspelen. „Theoretisch gezien was het nog niet over en dat hield iedereen scherp.”

De 26-jarige Flevolander toonde zich opgelucht na in totaal dertien races te hebben afgelegd. „Dit was absoluut geen vanzelfsprekendheid. Na mijn diskwalificatie in de vijfde race mocht ik geen fout meer maken. Als ik dat wel had gedaan, dan was het een heel moeilijk verhaal geworden. De druk was dus hoog. Alles zat heel dicht bij elkaar.”

Kiran Badloe volgt zijn maatje Dorian van Rijsselberghe op als olympische kampioen. Ⓒ HH/ANP

Dorian van Rijsselberghe

De man die een grote rol speelde in het winnen van zijn gouden medaille, is Dorian van Rijsselberghe. Samen met de tweevoudig olympisch kampioen én zijn goede vriend was Badloe jarenlang in gevecht om hetzelfde startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio. Ze spraken af: degene met de beste resultaten over drie WK’s bezien, mag afreizen naar Tokio. Die reis begin in 2018 in Aarhus en verliep ongemeen spannend.

In Denemarken won Van Rijsselberghe de wereldtitel en eindigde Badloe met het zilver. Een jaar later, op het Italiaanse Gardameer, waren de rollen omgedraaid. De knoop moest daardoor worden doorgehakt op het allesbeslissende WK in het Australische Sorrento. En daar sloeg Badloe weer toe. „Ik denk dat die strijd met Dor minimaal net zo moeilijk was als deze olympische week in Japan”, bekent de drievoudig wereldkampioen. „Drie jaar achter elkaar zo intens battelen was heel zwaar.”

Van Rijsselberghe zette na die broederstrijd een punt achter zijn loopbaan en woont met zijn gezin in Los Angeles, maar de mentor gaf zijn leerling op afstand wel de nodige support tijdens de Olympische Spelen. „We hebben bijna dagelijks contact. Ik vind het super om te zien hoe hij meeleeft. Ik had niet gedacht dat hij zó intens voor de buis zou zitten. Het is voor hem altijd diep in de nacht als hij mijn races volgt.”

Kiran Badloe was al voor de medalrace zo goed als zeker van het goud. Ⓒ REUTERS

The Last Airbender

Badloe valt in Japan op met zijn coupe: een gemillimeterd kapsel met boven op zijn hoofd een blauwe pijl. Het is een ode aan de hoofdpersoon Aang van de animatieserie Avatar: The Last Airbender. Aang, met de blauwe pijl op zijn hoofd, kan als geen ander de wind manipuleren. Dat leek Badloe wel toepasselijk. Of hij al heeft nagedacht over een kapsel voor over drie jaar tijdens de Olympische Spelen in Parijs? „Misschien wordt het een tribute aan mijn coach Aaron McIntosh van toen hij nog zeilde”, zegt Badloe.

„Aaron is degene die voor mij al jarenlang alles mogelijk maakt. Zonder hem in de boot was dit misschien wel heel anders gelopen. Hij is een coach, vader, broer en vriend ineen. Naast de relatie die we op het water hebben, leven we bijna het hele jaar samen in hetzelfde huis. De ene keer is hij als een ouder die me ter verantwoording roept, de andere keer kan ik mijn hart bij hem luchten of hebben we samen de grootste lol. Bovenal is hij een ware succescoach gebleken.”

Lilian de Geus in actie in de baai van Enoshima. Ⓒ HH/ANP

Lilian de Geus

Lilian de Geus eindigde het olympisch toernooi in de RS:X in een teleurstellende vijfde plaats. Voor de medalrace wist de drievoudig wereldkampioene al dat de medailles buiten bereik waren. „Ik wil vandaag gewoon lekker varen in mijn laatste race in de RS:X”, zei ze nog voor de race waarin ze als zesde finishte.

De surfers bergen hun plank op en gaan over op het spectaculairdere foilen. De Geus (29) gaat eerst eens nadenken over haar toekomst. „Lekker bijkomen, het hoofd leegmaken en kijken of ik er weer zin in krijg. Dat is een voorwaarde want je moet er alles voor geven”, vertelde ze.

Het goud ging naar de Chinese Lu Yunxiu, de Française Charline Picon pakte het zilver, net voor de Britse Emma Wilson. Op de Spelen van Rio eindigde De Geus nog als vierde. Na haar drie wereldtitels de jaren erna gold ze op de Spelen van Tokio als topfavoriet.