’Geruime tijd geen publiek desastreus voor Eerste Divisie’

Dat zegt de Coöperatie Eerste Divisie (CED), die met behulp van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een aantal scenario’s over de gevolgen van de coronamaatregelen heeft ontwikkeld. Daarbij kunnen de verliezen oplopen van 5 miljoen tot 60 miljoen euro.

„Bij een normaal scenario, waarbij het publiek vanaf het begin van het seizoen welkom is, bedraagt het verlies 5 miljoen”, zegt Ron van Oijen, voorzitter van het AG. „Als het komende seizoen in zijn geheel niet doorgaat bedraagt het verlies 60 miljoen.” Als er gevoetbald wordt, vooralsnog mag dat per 1 september, lopen de kosten op zo lang het publiek moet wegblijven.

Van Oijen: „Voor iedere branche geldt dat de organisatie goed moet zijn voorbereid op de verschillende situaties. Die hebben we uitgewerkt. Het is van groot belang dat bij ieder scenario plannen worden gemaakt die oplossingen bieden.”

Minister Hugo de Jonge zei deze week dat het betaald voetbal rekening moet houden met een lange tijd zonder publiek.