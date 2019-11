Makienok huilt tranen van geluk

Simon Makienok Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De gevoelstemperatuur lag bijna onder het vriespunt, maar de setting op Sportpark De Koerbelt van amateurclub Excelsior’31 voelde gisteravond aan als een warm bad voor Simon Makienok (28). De spits van FC Utrecht maakte voor de tweede keer in zijn periode bij de club uit de Domstad zijn rentree na een zware blessure, ditmaal na een afwezigheid van dertien maanden, en hield het niet droog nadat hij de eindstand op 1-4 had bepaald. De allereerste goal voor FC Utrecht van de Deense spits, die sinds juni 2017 voor de club speelt, maar in Rijssen pas zijn zesde duel voor de Utrechters afwerkte.