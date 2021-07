Warner Hahn: ’Ontzettend eervol om Suriname te vertegenwoordigen’

Warner Hahn Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - In de nacht van maandag op dinsdag gaat voor Suriname de Gold Cup van start met een wedstrijd tegen Jamaica in Orlando. Doelman Warner Hahn bereidt zich momenteel met ’de Natio’ voor op de eerste Surinaamse deelname sinds 1985 aan het landentoernooi van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De voor komend seizoen nog clubloze keeper heeft zijn persoonlijke toekomst even geparkeerd en bereidt zich in de hitte van Florida voor op het historische toernooi.