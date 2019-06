Rooney: ’Van Gaal beste trainer die ik ooit heb gehad’

Drie jaar later trok Rooney de deur op Old Trafford achter zich dicht en werkte hij bij zijn jeugdliefde Everton nog een seizoen samen met Koeman, de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. „Van Gaal en Koeman hebben allebei een eigenschap die ik heel belangrijk vind: ze zijn goudeerlijk en zeggen waar het op staat”, aldus Rooney.

Tactische skills

„Van Gaal is by far de beste coach met wie ik ooit heb gewerkt. Honderd procent. Zijn tactische skills, manier van wedstrijdvoorbereiding en aandacht voor de kleinste details vond ik heel bewonderenswaardig. Zo had ik dat nog nooit gezien.”

Niet voor alle spelers van Man United was de werkwijze van Van Gaal even gemakkelijk. Hij eist nu eenmaal veel. „Maar hij weet zelf ook dat zijn werkwijze pittig kan zijn voor spelers. Ik heb hem daarvan bewust gemaakt en we hebben er goed over gesproken. Het is jammer dat het zo is geëindigd (met een vervelend ontslag in 2016, red.). Desondanks is één ding zeker: ik heb heel veel van hem opgestoken en ga profijt hebben van zijn lessen als ik later ook trainer word”, aldus Rooney.

Lees de hele reportage met Wayne Rooney in Washington in De Telegraaf/Telesport van zaterdag 29 juni: