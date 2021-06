Live Tour: Europees kampioen Stefan Küng voorlopig de snelste

De Deen Amund Grøndahl Jansen ging om 12.15 uur als eerste van start. Van der Poel begint om 16.50 uur als laatste aan de 27,2 kilometer lange race tegen de klok tussen Changé en Laval Espace Mayenne. Hij finisht rond 17.20 uur.

De Tour-organisatie heeft een redelijk vlak parcours getrokken. In de eerste 1,5 kilometer en na 10 kilometer zit een klein klimmetje. Daarna loopt de weg alleen in de slotkilometers nog een beetje op. Het is bewolkt in het gebied tussen Changé en Laval. Er kan tijdens de tijdrit lichte regen vallen.

Volg hier de vijfde Tour-etappe, een tijdrit over een golvend parcours van 27,2 kilometer, van Changé naar Laval.

Erik Breukink en Michael Boogerd kijken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

Erik Breukink

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over de tijdrit.

Breukink: „Direct een belangrijke opdracht voor de klassementsmannen, want er kunnen behoorlijke verschillen ontstaan in een tijdrit, ook op dit parcours. Dat kan zelfs in de minuten gaan lopen. Wout van Aert is van het veld wellicht de beste tijdrijder en zal supergemotiveerd zijn, want hij kan een dubbelslag slaan en dus ook de gele trui pakken.”

Mathieu van der Poel weet dat het lastig wordt om het geel te behouden, maar gaat alles geven en heeft zelfs een geheim wapen. Ⓒ BSR Agency

Dat de Belg voor de Tour een blindedarmoperatie is ondergaan, zegt Breukink niet zo veel betreffende de vorm van Van Aert. „In de aankomsten bergop kon hij tot dusverre niet meedoen, maar dat is een heel ander onderdeel.”

Ook is de oud-renner erg benieuwd naar wat geletruidrager Mathieu van der Poel gaat doen. „Ik ben benieuwd naar hem. Hij zal proberen zijn trui te verdedigen en het verlies te beperken. Het gaat spannend worden. Bij hem weet je het immers nooit. Hij rijdt in het geel en is in vorm.”

Het profiel van de vijfde etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Ook Wilco Kelderman zit er nog goed bij. „Die is goed bezig. En heeft bewezen in het verleden dat hij goed kan tijdrijden. Hij zal niet voor de dagzege gaan, maar tot dusverre staat hij er goed bij in het klassement. En hij is bovendien niet gevallen in deze Tour.” Wel twijfelt Breukink over de gehavende Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. „Die gaat met pijn rijden en wat gaat dat hem geven in de tijdrit? Ik ben bang dat hij daar flink nadeel van zal gaan hebben. Ook Geraint Thomas doet het tot nu toe geweldig. Tadej Pogacar gaat natuurlijk ook voor het klassement, die zal er ook bijzitten.”

Voor de dagzege mogen er naast Van Aert nog twee Zwitsers opgeschreven worden: Stefan Küng en Stefan Bissegger. „Zij kunnen voor de ritzege gaan. En vergeet Julian Alaphilippe niet, die staat het kortst op Van der Poel in het klassement. Al is dit niet echt een tijdrit voor hem, maar hij heeft wel bewezen in de Tour dat hij het kan. Maar als Van Aert een goede dag heeft, kan hij een dubbelslag slaan.”