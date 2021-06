Uitslagen en standen Tour de France: al flinke verschillen tussen toppers

Tour de France

Wilco Kelderman baalt van teleurstellende tijdrit in Tour: ’Ik voelde dat ik ietwat scheef op de fiets zat’

Wilco Kelderman was teleurgesteld na zijn 27e plaats in de eerste tijdrit in de Tour de France. De kopman van Bora-hansgrohe moest 1.49 minuut toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar en zakte uit de top tien in het algemeen klassement. Toch houdt de 30-jarige wielrenner geloof in een goede Tour. „Ik we...