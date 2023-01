Janssen trefzeker bij eerste competitiezege Antwerp in zes duels

Vincent Janssen benutte na ruim een uur spelen een strafschop. Voor de Nederlandse spits betekende het zijn elfde treffer dit seizoen in de competitie. Het eerste doelpunt van Antwerp kwam in de eerste helft op naam van Michel Ange Balikwisha. Naast Janssen stonden ook zijn landgenoten Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis.

Antwerp FC won, tot zaterdag, op 20 oktober voor het laatst in de competitie. Uit de vijf duels daarna pakte de ploeg van Van Bommel maar 3 punten. Antwerp staat op de derde plaats met een achterstand van 7 punten op Racing Genk. De koploper treft zondag nummer 4 Club Brugge.