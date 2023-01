Koploper Genk neemt afstand van Brugge, Union wint alweer van Anderlecht in Brusselse derby

Brugge, met debuterend coach Scott Parker op de bank, kwam nog wel op voorsprong. Hans Vanaken tikte na 20 minuten raak na goed doorzetten van de Nederlander Bjorn Meijer, die net als Oranje-international Noa Lang een basisplaats had.

Genk, dat op tweede kerstdag na zestien duels zonder nederlaag had verloren bij Kortrijk, antwoordde snel. Carlos Cuesta profiteerde van weifelend optreden van Brugge-doelman Simon Mignolet. Het duel kende daarna de nodige opstootjes, met onder meer geel voor Lang en rood voor de protesterende Genk-coach Wouter Vrancken.

Op de tribune zag Vrancken hoe zijn ploeg in de 67e minuut op voorsprong kwam. Paul Onuachu kapte Brandon Mechele uit en passeerde Mignolet: 2-1. Het was zijn veertiende doelpunt van het seizoen. Nadat de Brugse invaller Roman Jaremtsjoek vrij voor doelman Maarten Vandevoordt had gemist, volgde het tweede geel voor Brugge-verdediger Abakar Sylla. Aanvoerder Bryan Heynen maakte er nog 3-1 van, op aangeven van Marokkaans international Bilal El Khannous.

Union wint alweer van Anderlecht in Brusselse derby

Union heeft zijn ongeslagen reeks in de Belgische competitie uitgebreid naar elf wedstrijden. De nummer 2 in de Pro League won de Brusselse derby met Anderlecht met 3-1. De club uit de Brusselse wijk St-Gillis heeft nog altijd 7 punten minder dan koploper KRC Genk, dat eerder op zondag met 3-1 won van Club Brugge.

Het lijkt erop dat Anderlecht maar niet kan winnen van Union, want 'Paarswit' verloor al voor de zesde keer op rij van de stadgenoot. De thuisclub kwam in het Lotto Park nog wel op voorsprong, want in de 64e minuut maakt Fábio Silva de 1-0. Anderlecht speelde toen al heel lang met tien man, want verdediger Moussa Ndiaye was al in de 12e minuut met een rode kaart van het veld gestuurd.

In de laatste tien minuten veranderde het spelbeeld volkomen en werd de Nederlandse doelman Bart Verbruggen van Anderlecht nog drie keer gepasseerd, achtereenvolgens door Cameron Puertas, Senne Lynen en Simon Adingra. Bij Union stonden Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi in de basis, maar ze werden allebei na ruim een uur spelen gewisseld.

Van Bommel en Antwerp weten weer wat winnen is

Royal Antwerp FC heeft een einde gemaakt aan een serie wedstrijden zonder zege in de Belgische competitie. Het elftal van trainer Mark van Bommel deed dat in de ontmoeting met AA Gent: 2-0.

Vincent Janssen benutte na ruim een uur spelen een strafschop. Voor de Nederlandse spits betekende het zijn elfde treffer dit seizoen in de competitie. Het eerste doelpunt van Antwerp kwam in de eerste helft op naam van Michel Ange Balikwisha. Naast Janssen stonden ook zijn landgenoten Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs in de basis.

Antwerp FC won, tot zaterdag, op 20 oktober voor het laatst in de competitie. Uit de vijf duels daarna pakte de ploeg van Van Bommel maar 3 punten. Antwerp staat op de derde plaats met een achterstand van 7 punten op Racing Genk. De koploper treft zondag nummer 4 Club Brugge.