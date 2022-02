Feyenoord-coach Arne Slot: ’Situatie bij Ajax heeft geen invloed op team’

De oefenmeester van de Rotterdammers zag ook dat zijn collega Thomas Letsch zeer onder de indruk was van wat Ajax op de mat neerlegde. Slot: „Maar Letsch was niet de enige trainer die dit heel goed vond.”

Het gat met Ajax is in de competitie zes punten en dat is op zich al een enorm verschil om te overbruggen. Slot: „Daar komt het doelsaldo van Ajax nog bij en ook de manier waarop ze spelen. Dan is het verschil met PSV voor ons slechts één punt, die ploeg zitten we ook voetbaltechnisch op de huid.”

In Eindhoven heeft trainer Roger Schmidt kenbaar gemaakt dat hij gaat vertrekken, maar Slot heeft niet de indruk dat dit tot mindere prestaties gaat leiden. PSV heeft bovendien een pittig programma gehad na de winterstop, met AZ-thuis, Ajax-thuis en FC Groningen-uit.

De coach krijgt, als gevolg van de uitspattingen bij concurrent Ajax, tijdens zijn wekelijkse gesprek met de media vanzelfsprekend vragen hoe veilig de werkomgeving bij Feyenoord wordt ervaren en of de club ook zijn licht heeft opgestoken bij de mensen op de werkvloer.

’Vrouwen Feyenoord gesproken’

Slot gaat die vragen niet uit de weg en legt uit dat het hem zou verbazen als het op de kantoren, wijzend naar het Maasgebouw waar veel personeel van Feyenoord werkt, niet aan de orde is gekomen in gesprekken. „Wij zitten als spelers en staf op een andere plek. Hier zal er bij Feyenoord ongetwijfeld aandacht aan zijn besteed. Toch hebben wij het er op ons trainingscomplex 1908 sinds alle onthullingen bij The Voice ook over gehad. Op 1908 werken weinig vrouwen, een stuk of vier. Zoals ik het met de staf er over heb gehad, is er ook aan deze vrouwen gevraagd hoe zij de werksfeer ervaren. In dit geval gaven ze aan dat ze die alleen maar als heel prettig ervaren. En dat geldt trouwens ook voor de mannen.”

Alle aandacht is bij Feyenoord daardoor volledig gericht op de strijd om de tweede plaats in de competitie. Want dat is wel waarop de spelers en de coach zich richten. Het elftal verkeert in een goede vorm, waarbij ook de poppetjes allemaal al een tijd op dezelfde plek staan.

Jens Toornstra

De enige die nu even buiten de boot valt is aanvoerder Jens Toornstra, die door het sterke spel van de Noor Fredrik Aursnes op de bank terecht is gekomen. Aanvankelijk kon Toornstra, die vaker met dit bijltje heeft gehakt en uiteindelijk altijd terug in het elftal kwam, nog op de rechtervleugel uit de voeten. Maar het feit dat veel ploegen met vijf verdedigers opereren en een zwaar defensief blok creëren, heeft Slot gedwongen weer een echte rechtsbuiten op te stellen in de persoon van Alireza Jahanbakhsh. Die laatste toont al een aantal weken aan dat hij wel degelijk van waarde is voor Feyenoord.

Slot zegt dat Jahanbakhsh tijdens de eerste helft van het seizoen ’geen onuitwisbare indruk’ heeft achtergelaten, maar zijn vorm was minder slecht dan de statistieken aantonen. „Soms was hij wat ongelukkig. Hij leverde ook voorzetten die zo binnen ’gepeerd’ konden worden. Het klopt als team op dit moment gewoon vrij aardig.”

Dessers voorbeeld

Toornstra toont in elk geval aan dat hij goed met de situatie kan omgaan. Hij is een prof en traint sterk. „Volgens mij gaat hij er op een heel goede manier mee om. Maar dat geldt ook voor anderen. Cyriel Dessers is daar ook een goed voorbeeld van. Die laat elke dag op het trainingsveld zien waarom hij zou moeten spelen. Maar de spelers kunnen tot op heden leven met mijn uitleg.”

De sterke periode van zijn ploeg moet zondag worden bevestigd tegen RKC in Waalwijk, de ploeg die eerder dit seizoen stuntte in De Kuip door na een 2-0 achterstand nog een gelijkspel af te dwingen. Dat gebeurde in een duel waarin Feyenoord een zee van kansen verprutste. „We hebben een periode gehad waarin we vaak sterker waren dan de tegenstander maar toch uit een paar spaarzame tegenaanvallen goals tegen kregen. Daardoor verspeelden we punten tegen RKC en tegen FC Groningen en verloren we van FC Twente. Dat is nu al even niet het geval.”

