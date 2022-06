Hockeysters verslaan Duitsland opnieuw in Pro League

Het verschil zat hem vooral in de manier waarop de speelsters het duel ingingen. Waar de regerend wereldkampioen op zaterdag een helft lang slap en futloos acteerde, ging de ploeg van Jamilon Mülders vanaf de eerste seconde volle bak. Dat legde het Nederlands elftal geen windeieren.

Geen Matla

Nederland moest het in het tweede duel met de Duitsers, in navolging van het van blessures terugkerende duo De Goede en Keetels, ook stellen zonder Frédérique Matla. De speelster van Den Bosch werd op zaterdag door een Duitse stick vol in het gezicht getroffen. De goalgetter werd vervangen door Kyra Fortuin, die onlangs van Mülders te horen kreeg dat ze geen deel uitmaakt van de WK-selectie.

Desondanks ging Oranje in Hamburg sterk van start. De eerste strafcorner werd te zacht aangegeven door Pien Sanders, terwijl de techniek zowel Maria Verschoor als Margo van Geffen bij twee Nederlandse kansen eventjes in de steek liet. Maar een doelpunt van de gasten hing in de lucht.

Uitblinkster De Waard

In de negende minuut liet Freeke Moes zien hoe je een doelpunt moet scoren. Het hoeft allemaal niet mooi, als je maar snel handelt. Het begon bij Laurien Leurink, die slim een vrije slag rap nam en combineerde met Laura Nunnink. Terug aan de bal vond Leurink spits Moes, die de bal uitstekend controleerde en razendsnel met haar ‘puntje’ onder de Duitse goalie Julia Sonntag doorschoof: 0-1. Prima doelpunt.

De thuisploeg stond erbij en keek ernaar. Op een strafcorner na, door Bloemendaal-aanwinst Sonja Zimmermann op goal gevuurd maar door uitloopster Van Geffen onschadelijk gemaakt, was het Oranje dat dicteerde. Het leidde tot de 0-2 van Xan de Waard, met haar loopacties en passes met afstand de beste vrouw van het veld. Bij de derde strafcorner werd gekozen tot een variant, die door schutter Sanne Koolen en afmaker De Waard tot in de perfectie werd uitgevoerd: 0-2. De Waard (SCHC) manifesteert zich steeds meer als de nieuwe leider van het Nederlands elftal.

Vergeten ‘var’

Het derde kwart was vijf minuten onderweg toen Pien Sanders in de ogen van de scheidsrechter in duel met Strauss te fel verdedigde en een strafbal veroorzaakte. Daar viel in Stadion Am Pfeilshof over te twisten, maar Oranje besloot geen ‘var’ in te schakelen. Die had gezien de beelden zeker kans van slagen gehad. Zimmermann faalde net als een dag eerder niet vanaf de stip: 1-2. Een minuut later tikte Josine Koning een Duits schot uit de bovenhoek.

Wellicht dat Leurink nog even moest terugdenken aan de geweldige kans die zij om zeep had geholpen, toen het derde kwart amper twintig seconden onderweg was geweest. Dat maakte Leurink echter meer dan goed toen zij met een oogstrelende pass Felice Albers in de cirkel lanceerde. De speelster van Amsterdam werd omver gekegeld door Jette Fleschütz: strafbal. Yibbi Jansen prikte raak: 1-3.

WK-opponent

In het laatste kwart had Oranje niet vele meer te duchten van de Duitsen, op het WK op 3 juli de tweede poule-tegenstander. Oranje kreeg nog een strafcorner, maar dat wapen verdiend in de WK-voorbereiding nog de nodige aandacht. Met name het ritme van de corner, het aangeven en stoppen, kan en moet beter.

Door de zege blijft Nederland op de tweede plaats staan. Koploper Argentinië kan niet meer worden achterhaald. Dat heeft veel zo niet alles te maken met de twee duels die Oranje in India met een B-keus speelde. Het zal de ploeg een zorg zijn in een zomer waar het WK centraal staat. Wel is de derde editie van de Pro League het eerste toernooi dat het Nederlands sinds het olympisch zilver van Rio (2016) niet heeft weten te winnen.