Het ’geheim’ van Jumbo-Visma verklaard: het boek ’Legacy’ als essentiële factor

Jumbo-Visma gaat zondag in Parijs voor de tweede keer op rij met Jonas Vingegaard de Tour de France winnen, dat kan niet meer mis. Het lijkt vaak alleen een fysieke en mentale prestatie, maar bij de Nederlandse miljoenenploeg zit er een interessante filosofie achter. Het boek Legacy van The All Blacks is misschien wel hét geheim achter de succesformule.

Merijn Zeeman wijst op The All Blacks als grote inspiratiebron voor het succes van Jumbo-Visma. Ⓒ ANP/HH