LIVE: Haalt PSV de Champions League? Erop of eronder in Eindhoven

Volg het duel vanaf 21:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Benfica verdedigt een 2-1 voorsprong in het Philips Stadion. PSV ziet mogelijkheden met die kleine achterstand en put vertrouwen uit de vorige Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Zowel Galatasaray (5-1) als FC Midtjylland (3-0) had weinig te vertellen in Eindhoven. Omdat uitdoelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel tellen, volgt bij een zege van één doelpunt verschil voor PSV een verlenging.

Coach Roger Schmidt begint met dezelfde basisspelers als vorige week tijdens het eerste treffen in Lissabon. Philipp Mwene krijgt rechts in de verdediging opnieuw de voorkeur boven Jordan Teze. Controlerend op het middenveld kiest trainer Roger Schmidt naast aanvoerder Marco van Ginkel voor Ibrahim Sangaré. Davy Pröpper ontbreekt in de selectie wegens een lichte blessure.

Benfica is met Jan Vertonghen naar Eindhoven gekomen. De oud-aanvoerder van Ajax is hersteld van een spierblessure, maar begint op de reservebank. PSV en Benfica strijden niet alleen om sportieve belangen. Kwalificatie voor de groepsfase levert een startpremie van ongeveer 35 miljoen euro op.