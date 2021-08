PSV op miljoenenjacht tegen Benfica

Volg het duel vanaf 21:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Benfica verdedigt een voorsprong van 2-1 in het Philips-stadion. PSV ziet mogelijkheden met die kleine achterstand en put vertrouwen uit de vorige Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Zowel Galatasaray (5-1) als FC Midtjylland (3-0) had weinig te vertellen in Eindhoven.

PSV beschikt over een fitte selectie. Benfica is met Jan Vertonghen naar Eindhoven gekomen. De oud-aanvoerder van Ajax is hersteld van een spierblessure. PSV en Benfica strijden niet alleen om sportieve belangen. Kwalificatie voor de groepsfase levert een startpremie van ongeveer 35 miljoen euro op.