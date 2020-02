Bulthuis, Veldwijk en Castaignos aan zijlijn vanwege coronavirus

De organisatoren van de K-League 1 besloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus de eerste speelronden uit te stellen. „Waarschijnlijk de eerste twee tot vier speelronden, maar als de situatie niet verandert beginnen we nog later”, aldus een woordvoerder.

Het nieuwe seizoen zou komende weekeinde van start gaan. Er was al besloten twee wedstrijden in het zuidoosten van Zuid-Korea niet door te laten gaan. Daar zijn de meeste infecties vastgesteld. In heel Zuid-Korea zijn nu 830 besmet met het virus.

De regering in Zuid-Korea kondigde zondag het hoogste waarschuwingsniveau voor infectieziekten af.

Op het hoogste Zuid-Koreanse niveau zijn drie Nederlanders actief: Dave Bulthuis (Ulsan Hyundai), Lars Veldwijk (Jeonbuk Hyundai Motors) en Luc Castaignos (Gyeongnam).