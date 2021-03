Diogo Jota helpt Liverpool aan kleine zege op Wolves

Diogo Jota nam in de blessuretijd van de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening, die Liverpool weer (voor even) op de zevende plaats brengt. Liverpool heeft twee punten meer dan Tottenham Hotspur, maar die ploeg heeft nog een wedstrijd tegoed. Jota verruilde afgelopen zomer Wolverhampton voor Liverpool.

Georginio Wijnaldum startte in de basis bij Liverpool en werd halverwege de tweede helft vervangen door James Milner. Vanaf de zijkant zag Wijnaldum dat Wolves-doelman Rui Patricio in de slotfase nog zwaar geblesseerd raakte en per brancard het veld moest verlaten. De wedstrijd lag bijna tien minuten stil, maar in de extra tijd die volgde kon de thuisploeg de gelijkmaker niet meer produceren.

