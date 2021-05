FIFA-preses Gianni Infantino wil 12 clubs van Super League ’sparen’

Het revolutionaire project flopte binnen een paar dagen door grote druk vanuit de internationale samenleving. De Zwitser benadrukt in een interview met het Franse sportblad L’Équipe dat hij de voorkeur geeft aan een „dialoog” om eventuele hervormingen in het voetbal door te voeren.

„Er wordt snel gezegd dat je moet straffen”, betoogt Infantino. „Dat is populair of soms zelfs populistisch om te doen. Maar je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Als je een club straft, straf je ook de spelers, de trainers en de fans die er niets mee te maken hadden.”

Infantino erkent niettemin dat bepaalde acties gevolgen dienen te hebben en dat iedereen in het voetbal zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. „Het plan was onaanvaardbaar en onvoorstelbaar. Eventuele sancties dienen eerst van de nationale bonden te komen, en pas daarna van de UEFA en de FIFA. Maar ik geef altijd de voorkeur aan een dialoog, ook in de meest delicate kwesties. We zullen goed moeten luisteren naar elkaar om te kunnen begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen.”