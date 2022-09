Udinese verslaat Inter en is koploper Serie A

Inter was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Nicolò Barella, die een vrije trap over de muur in de hoek schoot (0-1). Udinese kwam halverwege de eerste helft enigszins fortuinlijk op gelijke hoogte. Uit een vrije trap vloog de bal via een bovenbeen van Inter-verdediger Milan Skriniar in het doel. Het betekende voor de Slowaak al zijn vierde eigen doelpunt in de Serie A.

Denzel Dumfries was kort na rust dicht bij de 2-1 namens Inter. De Oranje-international kopte de bal via de grond net over de lat. Enkele minuten voor tijd kopte de Sloveense verdediger Bijol uit een hoekschop van Deulofeu de 2-1 voor Udinese binnen en in de blessuretijd was ook Arslan met het hoofd trefzeker.

Bram Nuytinck bleef op de bank bij de thuisclub, Kingsley Ehizibue (ex-PEC Zwolle) viel in. Bij Inter speelde Dumfries de hele wedstrijd, Stefan de Vrij kwam zo'n 10 minuten voor tijd in de ploeg.

Udinese heeft na zeven wedstrijden 16 punten, 2 punten meer dan Napoli, Atalanta en AC Milan. Die ploegen komen zondagavond in actie. AC Milan en Napoli treffen elkaar in Milaan. Inter staat op 12 punten.