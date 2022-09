VIDEO Mourinho ontploft en wordt met rood weggestuurd, Napoli te sterk voor AC Milan

Mourinho kon zich niet vinden in een beslissing van de scheidsrechter, trok volledig van leer en moest dat bekopen met een rode kaart. Roma verloor uiteindelijk met 0-1, bij Atalanta speelden Teun Koopmeiners en Hans Hateboer de hele wedstrijd.

AC Milan staat in eigen San Siro toe dat Napoli wint

Napoli is nog altijd ongeslagen in de Italiaanse Serie A. De ploeg uit Napels won in stadion San Siro van Milaan met 2-1 van regerend landskampioen AC Milan. De Milanese club leed daarmee zijn eerste competitienederlaag van dit seizoen.

De doelpunten vielen in de tweede helft. Hoewel AC Milan de meeste kansen had, kwam Napoli na 55 minuten op voorsprong. De ingevallen Sergiño Dest ging in de fout en veroorzaakte met zijn overtreding een strafschop, die werd benut door Matteo Politano.

Olivier Giroud maakte na 70 minuten gelijk. De Franse spits werkte de bal na een voorzet op maat van Theo Hernandez feilloos in het doel. Niet veel later kopte Giovanni Simeone de winnende treffer binnen voor de bezoekers.

Nederlaag Inter

Voor eigen publiek won Udinese met 3-1 van Inter, dat al de derde nederlaag van het seizoen moest incasseren. Jaka Bijol en Tolgay Arslan kopten in de slotfase raak, twee keer op aangeven van Gerard Deulofeu.

Inter was al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Nicolò Barella, die een vrije trap over de muur in de hoek schoot (0-1). Udinese kwam halverwege de eerste helft enigszins fortuinlijk op gelijke hoogte. Uit een vrije trap vloog de bal via een bovenbeen van Inter-verdediger Milan Skriniar in het doel. Het betekende voor de Slowaak al zijn vierde eigen doelpunt in de Serie A.

Dumfries moet met een bittere smaak in zijn mond richting het Nederlands elftal. Ⓒ ANP/HH

Denzel Dumfries was kort na rust dicht bij de 2-1 namens Inter. De Oranje-international kopte de bal via de grond net over de lat. Enkele minuten voor tijd kopte de Sloveense verdediger Bijol uit een hoekschop van Deulofeu de 2-1 voor Udinese binnen en in de blessuretijd was ook Arslan met het hoofd trefzeker.

Bram Nuytinck bleef op de bank bij de thuisclub, Kingsley Ehizibue (ex-PEC Zwolle) viel in. Bij Inter speelde Dumfries de hele wedstrijd, Stefan de Vrij kwam zo'n 10 minuten voor tijd in de ploeg.

Udinese heeft na zeven wedstrijden 16 punten, 2 punten meer dan Napoli, Atalanta en AC Milan. Die ploegen komen zondagavond in actie. AC Milan en Napoli treffen elkaar in Milaan. Inter staat op 12 punten.

Lazio haalt uit, pijnlijke middag Juventus

Lazio Roma, dat Feyenoord in de Europa League enkele weken geleden nog met een 4-2 nederlaag naar huis stuurde, heeft op bezoek bij Cremonese met 0-4 gewonnen. Ciro Immobile maakte twee treffers en gaf een assist op Pedro Rodriguez. Ook Milinkovic-Savic vond het net. Bij Cremonese stond Cyriel Dessers in de basis.

Fiorentina, met Sofyan Amrabat in de basis, won met 2-0 van Hellas Verona. Juventus leed een pijnlijke 1-0 nederlaag bij Monza. Angel di Maria werd al voor rust met rood van het veld gestuurd.