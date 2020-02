Pover PSV verslaat Willem II in ’Slag om Brabant’

Sebastian Holmen in duel met Ryan Thomas Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - PSV heeft in het duel met Willem II het geschonden blazoen weer iets kunnen oppoetsen. In het eigen Philips Stadion wonnen de Eindhovenaren met 3-0 van Willem II, de eerste Eredivisiezege in 2020 voor de equipe van trainer Ernest Faber.