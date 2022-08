Sport Kort: Opmerkelijke transfer Dylan Teuns

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Hayter wint Ronde van Polen, Démare sprint naar zege in slotrit

19.01 uur: De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Krakau kwam de leidende positie van de 23-jarige Brit in het algemeen klassement niet meer in gevaar. Hayter had donderdag in de door Thymen Arensman gewonnen klimtijdrit de leiding genomen in de Poolse etappekoers uit de WorldTour. Arensman klom in de tijdrit naar de tweede plaats in het klassement op elf seconden van Hayter, maar de slotrit leende zich niet voor een aanval op de gele leiderstrui.

De zege in de afsluitende zevende etappe over 177,8 kilometer van Skawina naar Krakau ging naar Arnaud Démare. De Fransman was de sterkste in de massasprint. Démare (Groupama-FDJ) versloeg onder anderen Olav Kooij, de Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma die de eerste etappe had gewonnen en nu als tweede over de finish kwam. Kooij ging de sprint van ver aan, maar Démare reed hem aan de andere kant van de weg hard voorbij.

Teuns maakt transfer tijdens het seizoen

18.41 uur: De Belgische wielrenner Dylan Teuns maakt tijdens het seizoen een opvallende transfer. De 30-jarige Teuns, dit voorjaar winnaar van de Waalse Pijl, verhuist van Bahrain Victorious naar Israel - Premier Tech. De Belg ondertekende een contract tot eind 2024 bij de Israëlische ploeg uit de WorldTour.

Teuns boekte in zijn carrière al twee ritzeges in de Tour de France, twee keer in een bergetappe. Hij zegevierde in 2019 op La Planche des Belles Filles in de Vogezen en vorig jaar in de Alpen op Le Grand-Bornand. Vorige maand eindigde Teuns in het klassement van de Tour op de negentiende plaats.

Bahrain Victorious kreeg vlak voor de Tour nog te maken met een politie-inval in het rennershotel in Kopenhagen vanwege een al ruim een jaar lopend dopingonderzoek. De ploeg meldt op Twitter dat Teuns dit jaar geen wedstrijden meer op het programma had staan. Hij kreeg daarom toestemming om per direct over te stappen naar Israel - Premier Tech, de ploeg van onder anderen viervoudig Tour-winnaar Chris Froome.

„Deze ploeg is op weg om een van de topteams in het peloton te worden”, zegt Teuns, die over twee weken in dienst van Israel - Premier Tech meedoet aan de Vuelta. Hij gaat ook de Italiaanse najaarsklassiekers rijden.

Paris Saint-Germain begint seizoen zonder geblesseerde Mbappé

16.58 uur: Kylian Mbappé ontbreekt in de selectie van Paris Saint-Germain voor de uitwedstrijd tegen Clermont zaterdag in de Franse voetbalcompetitie. De aanvaller heeft een blessure, zei trainer Christophe Galtier vrijdag.

Mbappé miste afgelopen weekeinde, vanwege een schorsing, al het duel met Nantes om de Franse Supercup. Paris Saint-Germain won in Tel Aviv met 4-0.

Lionel Messi en Neymar, die beiden scoorden tegen Nantes, zitten wel in de selectie, net als nieuwkomers Vitinha, Hugo Ekitike en Nordi Mukiele.

Atleten Nageeye en Choukoud aan start Dam tot Damloop

16.50 uur: Abdi Nageeye en Khalid Choukoud verschijnen op zondag 18 september aan de start van de Dam tot Damloop. Bij de vrouwen doen Jill Holterman, Diane van Es, Maureen Koster, Ruth van der Meijden en Bo Ummels mee aan de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijl, van Amsterdam naar Zaandam.

„Ik kijk ernaar uit om weer eens een andere afstand te lopen dan de marathon”, aldus Nageeye. „Fantastisch om dat voor eigen publiek bij de Dam tot Damloop te doen. In 2016 was ik de eerste Nederlander hier. Hopelijk kan ik dat dit jaar weer herhalen.”

Vorige maand stapte Nageeye (33) tijdens de WK atletiek in de Verenigde Staten uit bij de marathon. Na afloop zei de atleet dat hij voor de verkeerde schoenen had gekozen om op te lopen.

Voor Choukoud (36) geldt de Dam tot Damloop als voorbereiding op de marathon van Amsterdam, op 16 oktober, waar hij zijn Nederlandse titel gaat verdedigen.

Van der Gragt voor twee jaar naar Internazionale

14.54 uur: Stefanie van der Gragt voetbalt de komende twee jaar voor Internazionale in Italië. De 29-jarige verdedigster komt transfervrij over van Ajax, waar volgens de club in gezamenlijk overleg haar aflopende contract niet werd verlengd. De international was de afgelopen twee jaar bezig aan haar tweede periode in Amsterdam.

Van der Gragt speelde afgelopen maand met Oranje op het EK, maar kon niet voorkomen dat Frankrijk het Nederlands elftal in de kwartfinales uitschakelde (1-0 na verlenging).

Toppaarden van Van der Vleuten en Smolders vastgelegd door N.O.P.

14.03 uur: De topspringpaarden Beauville Z en Monaco, waarop respectievelijk Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders rijden, zijn vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Ze zullen daarom volgende week tijdens de WK springen in Herning al als Beauville Z N.O.P. en Monaco N.O.P. op de startlijsten staan.

Beauville Z N.O.P. is met Van der Vleuten belangrijk voor het springteam van TeamNL. Van der Vleuten won op Beauville Z brons op de Olympische Spelen van Tokio. Monaco is het toppaard waarmee Smolders in april van dit jaar tweede werd in de wereldbekerfinale in Leipzig.

De Stichting N.O.P. zet zich al jaren in om potentiële Nederlandse teampaarden te behouden voor TeamNL-ruiters. Eigenaren van door het N.O.P. vastgelegde paarden krijgen een financiële tegemoetkoming om hun paarden te behouden voor Nederlandse ruiters, wat mede mogelijk wordt gemaakt door sportkoepel NOC*NSF.

Team DSM legt drie talentvolle rensters vast

12:53 uur Wielerploeg Team DSM heeft drie talentvolle Nederlandse rensters gecontracteerd. Het gaat om Daniek Hengeveld (19), Anna van der Meiden (18) en Nienke Vinke (18). Ze kregen van Team DSM een contract aangeboden tot eind 2024.

Team DSM raakte eerder deze week Lorena Wiebes kwijt aan SD Worx. Wiebes ondertekent een contract voor drie jaar bij die ploeg.

Majka en drie ploeggenoten tot eind 2024 bij UAE Team Emirates

11:05 uur De Poolse wielrenner Rafal Majka komt ook de komende twee seizoenen uit voor UAE Team Emirates. De 32-jarige Majka heeft zijn contract tot eind 2024 verlengd.

Majka rijdt sinds 2021 voor UAE Team Emirates en hij had vorig jaar een belangrijk aandeel in de Tourzege van Tadej Pogacar. Vorig jaar won hij in dienst van de ploeg een etappe in de Vuelta.

Ook de Italiaan Diego Ulissi, de Amerikaan Brandon McNulty en Mikkel Bjerg uit Denemarken verlengden hun verbintenis tot eind 2024. De 33-jarige Ulissi rijdt al jaren voor de ploeg en heeft al 54 overwinningen achter zijn naam staan, McNulty (24) en Bjerg (23) kwamen in 2020 bij de ploeg als talentvolle renners.

Dit jaar lukte het UAE Team Emirates niet de Tourzege te prolongeren. Team Jumbo-Visma bleek te sterk en de Deen Jonas Vingegaard pakte namens de Nederlandse ploeg de eindzege.

Voetbalsters zakken naar zesde plek wereldranglijst na EK

10:17 uur De Nederlandse voetbalsters zijn na hun uitschakeling in de kwartfinale van het EK gezakt naar de zesde plek op de wereldranglijst van de FIFA. Bondscoach Sarina Wiegman is met Engeland vier plekken gestegen en staat nu vierde na de winst van het EK in eigen land vorige week. De Verenigde Staten blijven de lijst aanvoeren.

Duitsland, dat de finale op Wembley na verlenging met 2-1 verloor, staat nu tweede. Zweden, dat in de halve finale door Engeland werd uitgeschakeld, zakt een plekje naar de derde plaats.

Oranje was in juni nog van de vijfde naar de vierde plek gestegen. Maar na de tweede plek in de poulefase, achter Zweden, was Frankrijk in de kwartfinale van het EK te sterk (1-0) voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons.